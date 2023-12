Kościół policzył wiernych. Ilu katolików chodzi w Polsce na msze i religię? Oto najnowszy raport

Według raportu ISKK wskaźnik dominicnates (wiernych uczestniczących niedzielnej mszy świętej) w roku 2022 r. wyniósł 29,5%, zaś communicantes (wiernych przyjmujących komunię świętą) 13,9%. W stosunku do 2021 r. oznacza to wzrost wskaźnika dominicantes o 1,2 punktu procentowego zaś communicantes o 1 punkt procentowy. Mimo widocznego wzrostu liczby te nadal odbiegają od stanu sprzed pandemii COVID-19 kiedy to we mszy świętej uczestniczyło 36,9% wiernych, a do komunii przystępowało 16,7%.

- Jeśli chodzi o przyczyny spadku - w porównaniu z rokiem 2019 - liczby wiernych uczęszczających na niedzielną mszę św. i uczęszczających na lekcję religii, to nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Ma na to wpływ zapewne wiele czynników, łącznie ze zjawiskiem obojętności religijnej, która staje się wyzwaniem dla Kościoła

- informuje ks. Remigiusz Malewicz pełniący funkcję rzecznika archidiecezji gnieźnieńskiej.