Koszmarny wypadek w Odolanowie. Nie żyje popularny DJ. Jechał do szpitala po partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem

Śmiertelny wypadek w Odolanowie. Zginął popularny lokalny DJ

28-latek miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem

Według informacji portalu shiningbeats.pl to Radosław Ibron, znany wśród wielkopolskich klubowiczów jako DJ Iroon. Przez wiele lat był rezydentem klubu Magnes w Woli Rychwalskiej, w przeszłości pełnił tę funkcję także w klubach Seven Heaven w Legnicy i Heaven w Lesznie. Druga ofiara wypadku w Odolanowie to jego 19-letni kolega.

Według nieoficjalnych informacji to kierowca audi, którym podróżowali zmarli mężczyźni, wyprzedzał ciąg aut, gdy doszło do wypadku. Policja na razie nie udziela żadnych informacji co do przyczyn wypadku. Chce najpierw przesłuchać świadków tragicznego zdarzenia.