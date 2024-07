Koziołki wróciły do Poznania! Trwają próby w ratuszu. Kiedy znowu będą się trykać na Starym Rynku?

Koziołki wróciły na wieżę ratusza?

W czwartek, 4 lipca przechadzający się Starym Rynkiem mieszkańcy i turyści mieli jednak okazję zobaczyć koziołki na wieży ratusza. To jednak nie jest ich oficjalny powrót.

W tej chwili trwają próby. Koziołki więc wychodzą z wieży o różnych godzinach. Jeśli wszystko pójdzie dobrze to wrócą do regularnego trykania lada dzień - mówił nam Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Co jest przyczyną awarii poznańskich koziołków?

Koziołki działają w obecnym mechanizmie od 1993 roku, co oznacza, że od blisko 30 lat pojawiają się w południe, by dostarczać radość mieszkańcom i turystom. Dodatkowo, od dwóch lat, koziołki trykały się na wieży ratuszowej dwa razy dziennie, by ułatwić turystom ich podziwianie w czasie remontu rynku.