Kronawirus Omikron - czy jest niebezpieczny? Jakie są objawy nowego wariantu? Czy działają na niego szczepionki? Nicole Młodziejewska

- Omikron, to super-zmutowana forma wirusa Delta - mówią eksperci Grzegorz Dembiński

Omikron to nowy wariant koronawirusa, który jak podkreślają eksperci, może być groźniejszy niż te, które już znamy. Po raz pierwszy wykryto go w Botswanie. Charakteryzuje się on bardzo szybki rozprzestrzenianiem - w krótkim czasie dotarł również do Europy. Odnotowano go m.in. w Belgii i Wielkiej Brytanii. Jakie objawy występują u osób zakażonych tym wariantem i przed wszystkim, czy dostępne w Polsce szczepionki również skutecznie chronią przed zakażaniem Omikronem?