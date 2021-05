Krotoszyn: Mężczyzna został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Na miejscu lądował LPR, który zabrał poszkodowanego do szpitala

- Tuż po godzinie 8 otrzymaliśmy zgłoszenie w zakresie zabezpieczenia lądowania śmigłowca LPR w miejscowości Budy. Na miejscu dowódca ustalił, że na terenie gospodarstwa rolnego doszło do wypadku. Na miejscu był obecny personel medyczny: zespół ratownictwa medycznego i załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy prowadzili czynności medyczne. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, następnie wspólnie z ratownikami medycznymi przetransportowali osobę poszkodowaną do śmigłowca HEMS. Po wystartowaniu śmigłowca strażacy zakończyli działania i powrócili do miejsca stacjonowania – poinformował nas st. kpt Tomasz Patryas, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.