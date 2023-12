Kryminalne wiadomości z Poznania - 1.12.2023. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Zobacz, jak wygląda kronika kryminalna Poznania. Obserwujemy profile na Facebooku, które zajmują się tematyką kryminalną z Poznania i okolic. W naszym artykule znajdziesz nowe informacje związane z kradzieżami, rozbojami czy wypadkami. Sprawdź najnowsze materiały o aktualnych wydarzeniach w mieście.

Chcesz być zawsze na bieżąco? Śledź razem z nami policyjne profile na Facebooku. Znajdziesz tu informacje o wypadkach, kradzieżach, pobiciach, zaginięciach... Każdy dzień przynosi mnóstwo pracy dla poznańskiej policji. Co wydarzyło się dziś?

Wiadomości kryminalne z Poznania This is a re-share of a post

Policjantka po służbie, która wykonywała czynności jako kurator społeczny ujawniła w jednym z pilskich mieszkań 6 kilogramów marihuany. Do działań włączyli się funkcjonariusze pilskiej jednostki, którzy zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za wytwarzanie znacznej ilości narkotyków.

Zimowa aura za oknem i oblodzone drogi "idealnie" się nadają do spróbowania swoich sił ucieczce przed Policją... Na szczęście nie doszło do tragedii. Teraz kierowca-uciekinier musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Nasz Kolega startował w kategorii 40+ czyli niestety okazuje się, że wiek nie może być żadną wymówką w prowadzeniu sportowego trybu życia :-) Gratulujemy znakomitego wyniku na ławce!

Szał przedświątecznych zakupów to żniwa dla oszustów. Uważnie czytajmy adresy stron i nigdy nie klikajmy w linki, które dostajemy w smsach. To prosta droga do utraty wszystkich oszczędności. Pośpiech jest złym doradcą, a wiarę w super promocje i prezenty za darmo, zostawmy naszym dzieciom.

Powiedzieć, że ten samochód jest nadgryziony zębem czasu, to nic nie powiedzieć... Akcja poszukiwany z 8 zatrzymanymi

Kolejne osoby przekonały się, że prędzej czy później trzeba będzie ponieść konsekwencje swojego zachowania.

Policjanci ustalili i zakończyli działalność podejrzanego o włamania. Mężczyzna został zatrzymany. Grozi mu surowa kara.

Policjanci z poznańskiej drogówki otrzymali nowe oznakowane radiowozy 🚔🚔 Ich flotę zasilą 280-konna Skoda Superb i Skoda Scala o mocy 150KM. Oba pojazdy są w nowych barwach. Będą one służyć policjantom w codziennej służbie, aby dbać o bezpieczeństwo na drogach mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. Ich zakup został sfinansowany z budżetu centralnego policji💪 Więcej informacji oraz zdjęć📸👉 https://tiny.pl/c29w8 Wielkopolska Policja Polska Policja #drogówkaPoznań

👏👏👏 dla poznańskich policjantów i policjantek bo to właśnie oni odebrali dzisiaj wyróżnienia na gali „NAJLEPSZY SPORTOWIEC NSZZ POLICJANTÓW 2023 ROKU” 👮‍♂️st. post. Bartosz Sarbak - KP Poznań Stare Miasto (Triathlon) 👮‍♀️mł. asp. Ewelina Woźniak - Komenda Miejska Policji w Poznaniu (Kickboxing) 👮‍♀️mł. asp. Karolina Juja - KMP Poznań (Kickboxing) 👮‍♂️st. sierż. Artur Kwieciński - KMP Poznań (Kickboxing) 👮‍♂️mł. asp. Wojciech Skrzypczyk - KMP Poznań (Kickboxing) 👮‍♀️st. asp. Monika Witt - Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto (Piłka Nożna, biegi i strzelectwo) Gratulujemy i życzymy Wam dalszych sukcesów🥳

Aktualizacja: poszukiwania zostały zakończone. 15-latek cały i zdrowy wrócił do domu. Dziękujemy za udostępnienia. Uwaga ‼️‼️ Ostatni kontakt z nastolatkiem był 24 listopada br. ok. godz. 11, przy przystanku autobusowym na ul. Malwowej w Poznaniu. Od tego czasu chłopak nie skontaktował się z bliskimi. ⚠️Rysopis: 175 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, ciemne blond włosy. ⚠️Ubiór: Czarna kurtka, czarne spodnie i białe buty. Zaginiony nosi okulary korekcyjne w ciemnej oprawie. ☎️Wszystkich którzy mają informacje mogące pomóc policjantom z Komisariatu Policji w Dopiewie w ustaleniu jego miejsca pobytu prosimy o kontakt pod numerem 📞47 77 15 612, 519 064 612 lub 112!

