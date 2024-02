Kryminalne wiadomości z Poznania - 10.02.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

‼️Ulica Aleje Niepodległości już zamknięta‼️ KIEROWCY❗️PRZYPOMINAMY❗️ ⚠️ Dziś należy spodziewać się utrudnień w ruchu w związku z planowanym protestem rolników ⚠️Rozpoczęcie protestu planowane jest o godz. 10.00 pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. ⚠️Pojazdy z protestującymi zmierzają już kolumnami w kierunku centrum miasta❗️🚜🚜🚜 ⚠️ Aleje Niepodległości zostały już całkowicie wyłączone z ruchu kołowego❗️ Utrudnień w ruchu można spodziewać się już na wlotach do Poznania❗️ Kierowco: ✅️skorzystaj z objazdów, ✅️zachowaj szczególną ostrożność, ✅️stosuj się do poleceń wydawanych przez policjantów, którzy w tym dniu dbać będą o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego Obserwujcie nas, będziemy informować Was na bieżąco!