Kryminalne wiadomości z Poznania - 11.04.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

👮‍♀️👦👧👮‍♂️ Policyjni profilaktycy bardzo często organizują spotkania skierowane do najmłodszych. Ważne jest, by już od wczesnych lat nasze pociechy uczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa. Spotkania z policjantami są wyśmienitą okazją do przypomnienia dzieciom o tych zasadach, zwłaszcza w ruchu drogowym. Nie inaczej było tym razem. W Bibliotece Publicznej w Pobiedziskach policjanci z tamtejszego komisariatu spotkali się z przedszkolakami aby opowiedzieć jak wygląda praca policjanta oraz przypomnieć na co uważać znajdując się blisko drogi🛣 Na koniec spotkania dzieci mogły zwiedzić policyjny radiowóz🚓 Dziękujemy za Waszą obecność, rozmowy i uśmiechy! 😍 Do zobaczenia wkrótce! 😊 #komisariatPobiedziska Wielkopolska Policja