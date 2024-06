Kryminalne wiadomości z Poznania - 11.06.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

To jest sukces i wyczyn policjanta z Policja Leszno🏃‍♂️ Przebiec 590 km w 63 godziny to już brzmi naprawdę dobrze! Wygrać taki bieg, brzmi jeszcze lepiej☺️ I to udało się naszemu koledze z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie. Łukasz - nasze gratulacje!