Kryminalne wiadomości z Poznania - 13.01.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Poznajcie Staszka Odważnego 💙💚Ten dzielny 5-latek jest synem naszego kolegi - policjanta z Poznania. Zwracamy się do Was z apelem‼️ Nadszedł czas rozliczeń podatkowych. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się na jaki cel przekazać swoje 1,5 % to podpowiadamy👇👇👇 Staś potrzebuje pieniędzy na codzienną rehabilitację oraz nowy sprzęt. Możesz pomóc jemu i jego rodzicom 💪 Oto numer KRS 0000396361 Cel szczegółowy to 0️⃣0️⃣6️⃣9️⃣0️⃣5️⃣4️⃣ z dopiskiem „Stanisław” Razem możemy więcej 👮‍♂️👊 Możecie również wspomóc ich przekazując swoją cegiełkę na stronie fundacji Siepomaga.pl 👉 https://tiny.pl/cvss9 Wielkopolska Policja