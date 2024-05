Kryminalne wiadomości z Poznania - 13.05.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Wielkopolska Policja dla mł. asp. Krzysztofa Sobieraja👮‍♂️który podczas służby został potrącony przez samochód. Z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Krzysztof, wracaj szybko do zdrowia, do niebieskich braci🚔💙 Razem możemy więcej, dlatego do challengu nominujemy Szkoła Policji w Pile oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie🫡 Każdy może pomóc Naszemu koledze. Zachęcamy do wsparcia zbiórki na rehabilitację i leczenie mł.asp. Krzysztofa Sobieraja. Więcej informacji oraz link do zbiórki pieniędzy: https://zrzutka.pl/c5mjnm