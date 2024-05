Kryminalne wiadomości z Poznania - 15.05.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Poznajcie Monikę, Adriana oraz ich jakże piękną Bezę 🐶☺️ W ramach WOŚP wylicytowali szkolenie z policyjnym przewodnikiem psów służbowych za kwotę 880 złotych. Beza jest bardzo kochanym i uroczym psiakiem, rasy Appenzeller. Największy problem jest z tzw. reaktywnością smyczową. W ramach zwycięzkiej aukcji nasi Przewodnicy asp. Krzysztof Tomczak ze swoim psem Kiarą oraz asp. Mateusz Kowalczyk spotkali się z całą trójką na szkoleniu. Podczas spotkania opowiedzieli jak wygląda praca z psem, na co zwrócić szczególną uwagę. Po teorii szybko przeszli do praktyki. Faktycznie, początki nie były łatwe. Jednak po chwili psy przyzwyczaiły się do siebie, złapały wspólny kontakt. To nie ostatnie szkolenie z Bezą pod okiem naszych przewodników👮🐶 📸 mł.asp. Łukasz Kędziora