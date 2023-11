Kryminalne wiadomości z Poznania - 15.11.2023. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Rak piersi to temat o którym trzeba mówić! Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odbyła się Konferencja dotycząca profilaktyki nowotworów kobiecych. Wykłady znakomitych i cenionych gości, rozmowy. To wszystko po to, aby dbać o zdrowie. Szanowne Panie - badajmy się❤️ Fundacja OmeaLife