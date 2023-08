Kryminalne wiadomości z Poznania - 16.08.2023. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Alerty pogodowe pokazują suszę i ponownie wysokie temperatury☀️ Długi weekend to czas kiedy większość z was wybierze się nad morze, jeziora. Spędzicie ten czas w gronie przyjaciół, znajomych, rodziny. Należy się Wam!☺️Ale róbcie to z głową, aby wrócić z wakacji tylko z dobrymi wspomnieniami♥️ Policjanci Komisariatu Wodnego będą oczywiście po raz kolejny dbać o bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą, ale przypominamy mimo wszystko i apelujemy. 🔹Nawadniajmy swój organizm. To bardzo ważne przy takiej pogodzie 🔹Myśląc o kąpieli w wodzie nie spożywamy alkoholu. 🔹Wybierajmy strzeżone kąpieliska. 🔹Nie skaczmy do wody w nieznanym miejscu. To tylko chwila, a może zmienić nasze życie... 🔹Po długim opalaniu, wchodźmy powoli do wody