Kryminalne wiadomości z Poznania - 19.03.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Jesteśmy już od samego rana i czekamy na Was do godz. 17.00 - stoisko policyjne na Międzynarodowe Targi Poznańskie na Labs Expo to miejsce 📌A10 Chcecie porozmawiać z policyjnymi specjalistami, którzy na co dzień pracują w Laboratorium Kryminalistycznym - nic prostszego. Zapraszamy do nas! 🧪🧫🔬🧬👩‍🔬👨‍🔬 Przy tej okazji przypominamy, że w środę możecie skorzystać z bezpłatnych wykładów prowadzonych przez policjantów oraz przedstawiciela instytutu naukowego ▶️ SPRAWDŹ I PRZYJDŹ 20 marca, sala B ▶️ https://tiny.pl/dg8x1 ZAREJESTRUJ SIĘ I ODBIERZ WEJŚCIÓWKĘ!