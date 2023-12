Kryminalne wiadomości z Poznania - 19.12.2023. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

W budynku poznańskiej komendy gościliśmy uczniów ze szkoły Lelewel 🏫 Ci młodzi ludzie są na ostatniej prostej przed egzaminem dojrzałości. Jak się okazuje ich cele życiowe oraz droga zawodowa jeszcze nie do końca zostały wybrane i ukształtowane. Być może, tym spotkaniem i pokazaniem pracy policyjnych techników kryminalistyki zachęciliśmy ich do tego, aby przyłączyli się do „niebieskich” 😉 jeśli tak, to zapraszamy i czekamy…, a narazie życzymy im powodzenia na maturze 👮👮‍♂️ Wielkopolska Policja #wstąpdonas #zostańpolicjantem