Kryminalne wiadomości z Poznania - 22.01.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Wielkopolska Policja zaprasza do licytacji dnia szkoleniowego dla psa oraz jego pana w którym weźmie udział również koordynator policyjny Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu☺️ W trakcie takiego spotkania policjanci udzielą cennych wskazówek dotyczących taktyk i technik stosowanych w służbie z pupilami Będzie również można porozmawiać o tym jak wygląda ich codzienna praca, do jakich zadań są wykorzystywane psy służbowe oraz jak wygląda i z czego składa się wyszkolenie psów zaczynających służbę w Policji🐕 Zapraszamy do licytacji: