Kryminalne wiadomości z Poznania - 22.03.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

AKTUALIZACJA ❗ WSZYSTKIE ZGŁOSZONE ZGROMADZENIA ŚRODOWISK ROLNICZYCH W POZNANIU I POWIECIE ZAPLANOWANE NA DZISIAJ ZAKOŃCZYŁY SIĘ ❗ 🚧Utrudnień w ruchu należy spodziewać się jeszcze w Jankowicach, ul. Poznańska/Przemysłowa w związku ze zgłoszonym do jutra do godz. 9:00 protestem rolników. ----------------------------------------------------- 🚜Dzień protestu rolników. ⚠️Działania środowisk rolniczych w niektórych miejscach zaplanowane są nawet do godz. 20. Utrudnień w ruchu należy spodziewać się również po wskazanych godzinach zgromadzenia. ⚠️Droga S5 i S11 już jest nieprzejezdna od węzła Kościan Północ aż do węzła Poznań - Ławica. ⚠️Ponadto zjazd z autostrady A2 na węzłach Poznań – Zachód oraz Buk w obu kierunkach jest niemożliwy. Prosimy o zjazd z autostrady odpowiednio wcześniej i kierowanie się na alternatywne trasy objazdu. 🚧Blokady oraz znaczące utrudnienia w ruchu, występują już następujących lokalizacjach: 📍Poznań, ul. Głogowska na odcinku od ul. Marii Lange do ul. Jeziornej w Komornikach 📍Poznań, ul. Głogowska od ul. Kowalewickiej do ul. Jeziornej w Komornikach 📍Rondo w Stęszewie 📍Konarzewo - droga S5 w obu kierunkach 📍Komorniki - rondo Orła Białego 📍Mośnica - blokada ronda 📍Dąbrówka - S11 📍Buk/Niepruszewo - rondo oraz wjazd na A2 📍Jankowice, ul. Poznańska/Przemysłowa, ( protest w tym miejscu potrwa do godz. 9:00 do 21 marca br.), 📍Buk, uczestnicy powoli przemieszczają się pomiędzy rondami (skrzyżowanie ul. Jana Pawła II / Dobieżyńskiej do skrzyżowania ul. 📍Jana Pawła II / Grodziska / Zakładowa), 📍Napachanie, rondo im. Antoniego z Napachania przy węźle S11 📍Suchy Las, ul. Obornicka (pomiędzy przejściami dla pieszych na wysokości stacji paliw Orlen), W zależności od ilości protestujących policjanci będą na bieżąco reagować na sytuację na drogach, kierować ruchem oraz wskazywać możliwe drogi objazdu. W związku z tym apelujemy do wszystkich kierowców o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach.