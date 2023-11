Kryminalne wiadomości z Poznania - 23.11.2023. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Dystans 30,5 km. w ciągu 12 godzin przepłynęła nasza koleżanka asp. Karolina Kunkel🙂Na co dzień policjantka Komisariatu Wodnego, po służbie miłośniczka sportu i aktywnego spędzania czasu. W połączeniu z wieloma wyrzeczeniami pozwoliło jej to zająć 7 miejsce wśród kobiet w naszym kraju, a 47 wśród wszystkich zawodników🤗 G R A T U L A C J E i życzymy Tobie Karolino kolejnych sukcesów😊 Szczegóły: https://tinyurl.com/47wy54np