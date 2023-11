Kryminalne wiadomości z Poznania - 24.11.2023. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Ten 29-letni kierowca, świadczący odpłatny przewóz osób za pomocą aplikacji - za nic miał przepisy ruchu drogowego, bezpieczeństwo swoje i innych oraz wysokość grożących mu kar🤬 Jadąc dziś rano ulicą Krzywoustego dopuścił się szeregu wykroczeń❗ Został zauważony przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu🚔 gdy przekroczył dozwoloną prędkość o 54km/h.. Został on natychmiast zatrzymany do kontroli przez mundurowych🚨 Policjanci podczas przeprowadzenia czynności sprawdzili stan techniczny pojazdu. Jak się okazało przednia szyba samochodu była pęknięta, co więcej kierujący jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Spotkanie z funkcjonariuszami poznańskiej drogówki👮‍♀️👮 zakończyło się dla kierującego: 📍mandatem karnym w wysokości 2 tys. złotych oraz 18 pkt karnymi, 📍zatrzymaniem prawa jazdy, 📍 oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu. ☝️Apelujemy do kierowców, aby nie lekceważyli zasad bezpieczeństwa na drodze, ponieważ to może doprowadzić do tragedii. Wielkopolska Policja #drogówkaPoznań