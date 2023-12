Kryminalne wiadomości z Poznania - 25.12.2023. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

"Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, który kojarzy nam się z tradycją oraz ciepłem domowego ogniska. To czas spokoju, wiary, życzliwości, spotkań i refleksji nad kończącym się rokiem i planów na ten nadchodzący. Policjantkom, Policjantom i Pracownikom Policji dziękuję za kolejny rok ciężkiej służby i pracy. Życzenia przekazuję wszystkim, którzy pracują, pracowali lub będą pracować w jednostkach wielkopolskiej Policji, wszystkim którzy wspierają wielkopolską Policję w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Naszego województwa. Życzę Wam, abyście w nadchodzące Święta zaznali tej szczególnej bliskości i jedności, życzę Świąt pełnych radości i ciepła w domowym zaciszu w gronie najbliższych. Niechaj spełnią się wszystkie marzenia a świąteczny, wyjątkowy czas przyniesie w darze spokój i pewność o los nasz i naszych bliskich. Niech nadchodzące Święta tchną optymizmem, przyniosą harmonię, pogodę ducha oraz wytchnienie od codziennych trosk. Niech poświęcenie z jakim pełnicie służbę zapewnia Wam szacunek tych, których bezpieczeństwo jest w Waszych rękach. A urok tych dni niech sprawi, że z niezachwianą ufnością spoglądać będziecie na to, co przyniesie Nowy Rok. Wesołych i spokojnych Świąt!" Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Piotr Mąka wraz z Zastępcami