Kryminalne wiadomości z Poznania - 26.06.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

"Bezpieczne wakacje 2024" ❗ Już dziś rozpoczynają się wakacje ☀️ - tak długo wyczekiwane przez uczniów 🧑👩, nauczycieli 👩‍🏫 👨‍🏫 i rodziców 👫 Dla nas policjantów 👮‍♀️👮 to czas mobilizacji i zwiększonej troski o bezpieczeństwo wypoczywających. Dołożymy wszelkich starań by mieszkańcy miasta Poznania i powiatu poznańskiego oraz przybyli do nas turyści czyli się bezpiecznie. 👍 Bez względu na to, gdzie planujecie wypoczywać - nad morzem🌊, nad jeziorem💧, w górach ⛰, w lesie🌲🌿 - nie zapominajcie o zasadach bezpieczeństwa ❗ Pamiętajmy o: ✅przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego ✅prawidłowym zabezpieczeniu swoich domów i mieszkań na czas wakacyjnych wyjazdów ✅nie afiszowaniu się swoimi podróżami (tym samym nieobecnością w domu) w mediach społecznościowych ✅zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą ✅zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania prac polowych Szczególną troską otoczmy w tym czasie dzieci i młodzież, która mając dużo wolnego czasu narażona jest na różne pokusy i liczne niebezpieczeństwa. Życzymy Wam owocnego wypoczynku, nabrania sił przed kolejnym rokiem szkolnym ❗ ☺️ Wielkopolska Policja Komenda Miejska Policji w Poznaniu