Kryminalne wiadomości z Poznania - 27.01.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

W ramach licytacji mamy dla Was unikalny, pamiątkowy „coin” (tylko 100 egzemplarzy) Zespołu Antykonfliktowego. Został on wykonany w firmie „SOLARON Metal Craft” w Biedrusku k. Poznania na uroczystość 11. rocznicy powołania do życia pierwszego w Polsce projektu pn. Zespół Antykonfliktowy KWP w Poznaniu (zwany dalej ZAK) i jest podkreśleniem przynależności i odrębności do realizowanego z powodzeniem od ponad dekady projektu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.