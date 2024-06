Kryminalne wiadomości z Poznania - 3.06.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Policjanci podsumowali kolejny długi weekend na wielkopolskich drogach. Przez 4 dni nad bezpieczeństwem czuwało 1365 policjantów ruchu drogowego. Mundurowi przeprowadzili blisko 8700 kontroli trzeźwości. Niestety zatrzymali aż 46 osób pod wpływem alkoholu. 37 kierowców straciło swoje prawo jazdy. Policjanci odnotowali również aż 1530 przekroczeń prędkości. Zły stan techniczny kontrolowanych pojazdów skutkował zatrzymaniem 168 dowodów rejestracyjnych. Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego doprowadziło do 16 wypadków, w których 2 osoby zginęły, a 19 osób zostało rannych. Doszło również do 211 kolizji. To, że skończył się długi weekend nie oznacza, że na drogach będzie mniej policjantów ruchu drogowego. Pamiętajmy, że jako kierowcy mamy bardzo duży wpływ na nasze wspólne bezpieczeństwo w ruch drogowym.