Kryminalne wiadomości z Poznania - 30.05.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Po dłuuugiej przerwie zaglądamy na Komisariat Wodny🌊 Okres letni przed nami, czas wypoczynku nad wodą, czyli coś na co wszyscy czekamy. Policjanci Komisariatu Wodnego w Poznaniu cały rok szkolą się, aby dbać o Wasze bezpieczeństwo. Dziś mogliśmy ich spotkać na jeziorze Bnińskim, gdzie pomagaliśmy i zabezpieczaliśmy skoki do wody żołnierzom z Ośrodek Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny 👍 Był też czas, aby podszlifować swoje umiejętności, które co roku, podczas sezonu ratują ludzkie zdrowie oraz życie. Pamiętajcie, policjanci z Komisariatu Wodnego są i będą na największych poznańskich i wielkopolskich akwenach. Są to ludzie, którzy pod każdym względem są wyszkoleni do działania na wodzie. Niejednokrotnie udowodnili, że szkolenia przynoszą efekt. A może i Ty chcesz dołączyć do naszych wodniaków?☺️ 📸 Ł. Kędziora / KWP