Kryminalne wiadomości z Poznania - 30.11.2023. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Szał przedświątecznych zakupów to żniwa dla oszustów. Uważnie czytajmy adresy stron i nigdy nie klikajmy w linki, które dostajemy w smsach. To prosta droga do utraty wszystkich oszczędności. Pośpiech jest złym doradcą, a wiarę w super promocje i prezenty za darmo, zostawmy naszym dzieciom.