Kryminalne wiadomości z Poznania - 30.11.2021. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Czerwone światło na sygnalizatorze? Niestety, dla wielu użytkowników dróg ta informacja to wciąż sugestia, a nie wskazanie… Dla tego 21-latka spotkanie z policjantami w rejonie ul. Warszawskiej w Poznaniu zakończyło się mandatem w wysokości 500 zł i 6 pkt karnych 👮‍♀️

❗️❗️❗️Uwaga❗️❗️❗️ Zaginął Dariusz Stachowiak, ma 49 lat. Mężczyzna wyszedł dzisiaj (29.11.2021) ok. godz. 15.00 z miejsca swojego przybywania tj. ul. Folwarcznej w Poznaniu i do chwili obecnej rodzina nie ma z nim kontaktu. ⚠️Rysopis: 176 cm wzrostu, normalna budowa ciała, krótkie, siwe włosy, zarost - broda ⚠️Ubiór: czarna kurtka, szare, sportowe buty, grantowe spodnie ⚠️ może poruszać się srebrnym samochodem marki Saab 9 3 o numerze rej. PO 7X449 Wszystkie osoby, które znają miejsce przebywania zaginionego lub mają istotne informacje z nim związane prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań - Nowe Miasto tel. 477712311/12 lub 112!

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przekazał symboliczny klucz policjantom z Piły do nowo otwartej siedziby Komenda Powiatowa Policji w Pile. Szef Polskiej Policji w obecności Grzegorza Piechowiaka, Wiceministra Rozwoju i Technologii, nadinsp. Piotra Mąki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, przedstawicieli parlamentu, samorządowców, kadry kierowniczej Wielkopolskiej Policji i wielu gości pogratulował pilskim policjantom nowej komendy. Z uznaniem odniósł się do ich bardzo dobrej służby na rzecz mieszkańców miasta i powiatu. Podziękował także wszystkim zaangażowanym za przygotowanie tej inwestycji i jej realizację. Nowy budynek Komendy Powiatowej Policji powstał w dwa lata. Jest to jeden z największych projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez Policję w ostatnim czasie. Mieszkańcy już od dzisiaj spotkają się z funkcjonariuszami w nowoczesnym obiekcie znacząco podnoszącym standard obsługi i polepszającym warunki pracy policjantów. Budowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile została sfinansowana w całości z budżetu Policji.