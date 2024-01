Kryminalne wiadomości z Poznania - 31.01.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

👏👏👏 Pięciu amatorów cudzego mienia wpadło w ręce mundurowych. To efekt działań policjantów z Dopiewa, Przeźmierowa oraz Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. #KomisariatTarnowoPodgórne Sprawcy usłyszeli już zarzuty za które grozi im do 5 lat więzienia. Wobec jednego z nich - obcokrajowca, policjanci wystosowali wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu go, do powrotu do swojego kraju. Więcej ℹ️ https://tiny.pl/c3ddg Gmina Tarnowo Podgórne Wielkopolska Policja