Kryminalne wiadomości z Poznania - 4.03.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Na Drodze - Patrz i słuchaj, to kolejna edycja ogólnopolskiej akcji informacyjno- edukacyjnej. Celem kampanii jest uświadomienie pieszym i kierowcom, jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i zwracanie uwagi na sygnały dźwiękowe. Bez względu na to czy jesteśmy kierującymi pojazdami, czy pieszymi zasady te dotyczą każdego. Przestrzeganie przepisów, koncentracja, obserwacja, nawiązanie kontaktu wzrokowego pieszy- kierowca, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które z pewnością mają istotny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Policyjna akcja potrwa do końca marca.