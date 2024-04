Kryminalne wiadomości z Poznania - 4.04.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

📣📣 Drodzy Seniorzy 📣📣👴🏻👴🏻 👵🏻👵🏻 Żyjąc w przeświadczeniu, że trzeba nieść pomoc potrzebującym, coraz częściej padacie ofiarą oszustów, którzy wykorzystują Wasze zaufanie i „dobre serce”. Poprzez coraz to nowsze metody, używając różnych pretekstów, robią wszystko, aby w bestialski sposób okraść Was z oszczędności całego życia. Komisariat Policji Poznań - Nowe Miasto wraz z Partnerami, wychodząc naprzeciw wszelkiego rodzaju przestępstwom dokonywanym na osobach starszych organizuje w dniu 17.04.2024 r. w godzinach 10:00-14:00 Konferencję pod nazwa „Bezpieczny Senior”, która odbędzie się w Poznaniu w Sali Wykładowej Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo 2. Prelegentami konferencji będą eksperci z różnych instytucji, a także aktorzy Teatru Nowego w Poznaniu, którzy odegrają scenki przedstawiające w jaki sposób działają oszuści. Bądź świadomy zagrożeń, które mogą na Ciebie czyhać i nie daj się oszukać! Już dziś zapisz się na konferencję dzwoniąc pod nr telefonu: 7️⃣8️⃣6️⃣ 9️⃣3️⃣6️⃣ 0️⃣2️⃣5️⃣ Bogaty program organizowanego przedsięwzięcia sprawi, że będziesz mógł czuć się bezpiecznie we własnym domu!