Kryminalne wiadomości z Poznania - 5.01.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Kronika kryminalna Poznania. Śledzimy profile facebookowe, które zajmują się tematyką kryminalną w Poznaniu i okolicach. Dzięki temu możesz dowiedzieć się o kradzieżach, rozbojach, morderstwach czy wypadkach w mieście. Zobacz najnowsze materiały o wydarzeniach kryminalnych, które umieszczone są w naszym artykule.

Wypadki, pobicia, kradzieże, włamania, zaginięcia - poznańska policja codziennie ma ręce pełne roboty. Śledź razem z nami ich pracę i bądź zawsze na bieżąco. Poniżej znajdziesz informacje kryminalne z Poznania i okolicy dodane dzisiaj na Facebooka.

Wiadomości kryminalne z Poznania

Przestrzeganie przepisów obowiązuje nie tylko gdy widzimy policjantów. Ponieważ w takim przypadku jak już zauważymy policyjny radiowóz, często będzie się to wiązało z utratą prawa jazdy.

Idzie nowe… 🚔🥳 Ten komfortowy crossover w nowym malowaniu już od dzisiaj będzie widoczny w rejonie miasta i gminy Pobiedziska 👮‍♂️👮‍♀️ Oznakowana Kia Sportage to nowy radiowóz, który zwiększył flotę samochodową policjantów z Komisariatu Policji w Pobiedziskach. Zakup auta został w połowie sfinansowany ze środków Urząd Miasta I Gminy W Pobiedziskach, a wczoraj odbyło się oficjalne przekazanie kluczyków do radiowozu przez Burmistrza Ireneusza Antkowiaka. Dziękujemy za wsparcie w zakupie 💪 Więcej informacji na ten temat 👉 http://surl.li/oxkqf Wielkopolska Policja

Czternastu policjantów z naszej jednostki złożyło wczoraj ślubowanie. Witamy w szeregach Policji 🫡🚔

89👮‍♀️👮 Witamy na pokładzie i życzymy powodzenia☺️ Fot. mł.asp. Łukasz Kędziora/KWP Poznań - Znane są terminy przyjęć do służby w Policji w 2024 roku

Jeżeli widzimy na ulicy starszą osobę, która wydaje się być zagubiona, błąka się bez celu, warto zainteresować się jej losem. Zadzwońmy pod numer 112. Możemy w ten sposob uratować komus zdrowie, a nawet życie.

Geniusz zacierania za sobą śladów w akcji...

Już dziś umów się na treningi przygotowujące do udziału w teście sprawności fizycznej 🏃‍♂️💪 ☎️5️⃣7️⃣2️⃣9️⃣0️⃣0️⃣2️⃣4️⃣8️⃣

Rozpocząłeś postępowanie kwalifikacyjne o przyjęcie do służby w Policji?👮‍♀️👮‍♂️ Chcesz zwiększyć swoje szanse? Umów się na treningi przygotowujące do udziału w teście sprawności fizycznej, które organizowane są w poniedziałki o godz. 16.00 oraz w piątki o godz. 13.00. Zajęcia odbywają się w hali sportowej w Poznaniu przy skrzyżowaniu ulic Promienistej i Obozowej. Zadzwoń i umów się!☺️ UWAGA! Od 1 stycznia 2024 roku - nowy numer telefonu 572 900 248 Oddział Prewencji Policji w Poznaniu

Witamy Was w 2024 roku☺️🥳 Czas więc na małe, fotograficzne podsumowanie tego poprzedniego☺️ Ciężko było wybrać te kilka zdjęć, ale każde z nich niesie ze sobą jakąś historię, pozytywne emocje. Jeszcze raz - SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU☺️

