Kryminalne wiadomości z Poznania - 6.02.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

W minionym tygodniu policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali kierowców dla których pośpiech okazał się ważniejszy niż bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. 25 stycznia br. Policjanci grupy Speed poruszali się za pojazdem marki Audi, którego kierujący zlekceważył znajdujący się na skrzyżowaniu dróg tuż przed przejściem dla pieszych sygnalizator świetlny, który nadawał sygnał barwy czerwonej. Kierujący został zatrzymany i ukarany przez funkcjonariuszy mandatem karnym w wysokości 500 zł i 15 pkt karnych za popełnione wykroczenie. 23 stycznia br. tuż po godzinie 13 w Środzie Wielkopolskiej policjanci zauważyli jak kierujący pojazdem marki Volvo niestosuje się do przepisów ruchu drogowego wyprzedzając pojazd marki Citroen na oznakowanym przejściu dla pieszych. Policjanci niezwłocznie zatrzymali do kontroli nieodpowiedzialnego kierującego, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 zł oraz 15 pkt karnych. Kierujący tym pojazdem miał szczęście, że na oznakowanym przejściu nie znajdowała się żadna osoba i że nie doszło do tragedii. Pamiętajmy, że na drodze nie ma miejsca na brawurę i lekceważenie zasad bezpieczeństwa. Pośpiech nie jest dobrym doradcą i prowadzi często do zdarzeń tragicznych w skutkach. Apelujemy do kierowców o zachowanie rozsądku na drogach i przestrzeganie przepisów prawa