Kryminalne wiadomości z Poznania - 9.02.2024. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

📢📢📢UWAGA MIESZKAŃCY ❗❗❗ W najbliższy piątek, 9 lutego br. mieszkańcy Poznania i powiatu poznańskiego powinni być przygotowani na utrudnienia w ruchu związane z planowanym protestem rolników i przejazdem ciągników pod Urząd Wojewódzki przy Al. Niepodległości w Poznaniu🚜 To wydarzenie spowoduje ograniczenia w komunikacji na drogach. Zachęcamy do szukania alternatywnych tras oraz unikania podróży do centrum miasta, gdy nie jest to konieczne. Utrudnienia potrwają od wczesnych godzin porannych do późnego popołudnia. Podczas zgromadzenia funkcjonariusze będą na bieżąco kierować ruchem oraz wskazywać możliwe drogi objazdu. W związku z tym apelujemy do wszystkich kierowców o zrozumienie oraz cierpliwość na drogach. Więcej informacji dotyczących utrudnień znajdziecie tutaj👇 https://tiny.pl/dhw9n