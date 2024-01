Kryminalny Poznań 10.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Jak miło Ciebie widzieć wśród nas! ♥️ Teresa 28 czerwca 2023 roku podczas służby uległa bardzo poważnemu wypadkowi. Natychmiast ruszyła zbiórka krwi oraz pieniędzy na jej leczenie i rehabilitację. Pomoc spływała z całego kraju. To dzięki Wam ale i walce o powrót do pełnej sprawności oraz miłości do koni Teresa wróciła do służby. Nie wyobrażała sobie, żeby było inaczej🥰 Za każdym razem kiedy spotykaliśmy się z Teresą było widać, że konie to coś więcej niż jej pasja. Nie inaczej jest teraz♥️ Teresę spotkaliśmy po pierwszej służbie po przerwie☺️ "Chciałabym podziękować każdemu z osobna, kto pomógł i wsparł mój powrót do zdrowia. Dziękuję za wszystkie miłe i ciepłe słowa. Dziękuję mojej rodzinie, najbliższym, że byliście przy mnie każdego dnia, kiedy walczyłam. Dziękuję mojemu fizjoterapeucie Przemkowi Adamusowi za to, że tak skrupulatnie dbał o moje zdrowie, że mnie motywował i dbał by mój organizm wrócił do pełnej sprawności. Dziękuję kierownictwu poznańskiej Policji i policjantom za wszelakie wsparcie. Dziękuję każdemu z Was, tym którzy już chwilę po wypadku oddawali krew, organizowali zbiórki. To nieoceniona pomoc, dzięki której jestem wśród Was, mogę robić to co kocham♥️ Żadne słowa nie wyrażą tego co czuje. Będzie miło Was spotkać w trakcie służby, porozmawiać. Jeszcze raz, serdecznie dziękuję! Fot. mł.asp. Łukasz Kędziora/KWP Komenda Miejska Policji w Poznaniu Internetowe Forum Policyjne PMF Polska Policja Konna