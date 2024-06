Kryminalny Poznań 10.06.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

30 lat służby, a nieustannie wciąż z tą samą pasją i zaangażowaniem wykonuje swoją pracę. Od młodego policjanta z patrolówki stał się cenionym biegłym z zakresu antroposkopii w kraju i trafił do elity wśród techników kryminalistyki. Komisarz Krzysztof Berg z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Poznaniu - był gościem #Drugawersja Zapraszamy do wysłuchania historii o codziennej służbie w mundurze, trudach interwencji, nauce, doświadczeniu, wielkim talencie, dążeniem do celu i samorealizacji. O tym wszystkim usłyszycie w tej rozmowie.