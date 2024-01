Kryminalny Poznań 11.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Sprawdź, jak prezentuje się kronika kryminalna Poznania. Obserwujemu profile facebookowe zajmujące się wydarzeniami kryminalnymi w Poznaniu i okolicach. Z naszego artykułu dowiesz się o kradzieżach, wypadkach, rozbojach czy morderstwach w mieście. Śledź z nami kryminalne wydarzenia w Poznaniu.

Śledzimy wydarzenia kryminalne z Poznania i województwa. Wypadki, rozboje, kradzieże, podpalenia... Każdego dnia poznańska policja ma ręce pełne roboty. Zobacz najnowsze informacje o tym, co dzieje się w mieście i bądź na bieżąco.

Wydarzenia kryminalne w Poznaniu KWP – Policjanci ostrzegają przed spoofingiem!

Uwaga❗️ Sprawcy spoofingu podszywają się pod policyjny numer telefonu. Wczoraj i dzisiaj dyżurni z KWP w Poznaniu odebrali kilka telefonów od mieszkańców z całej Polski, którzy poinformowali, że z numeru pod który dzwonią tj. numeru dyżurnego policji - 47 77 131-11 mieli nieodebrane połączenie lub też połączenie od osoby, która w rozmowie telefonicznej oferowała kredyt na zakup kryptowalut. Okazuje się, że pod policyjny numer telefonu podszywają się oszuści, którzy chcą wyłudzić pieniądze. Żadna z osób, które skontaktowały się ze stanowiskiem kierowania KWP w Poznaniu nie dała się oszukać, jednak nie wykluczamy, że przestępcy w najbliższym czasie będą wykorzystywać policyjny numer telefonu, aby nakłonić swoich rozmówców do przekazania loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Sprawą już zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na czym polega przestępstwo spoofingu? Więcej informacji tutaj👇

Dobra robota, a przy okazji jednej osoby powodującej zagrożenie na drodze mniej.

Nie bądź obojętny na osoby w kryzysie bezdomności. Szczególnie gdy temperatury spadły znacznie poniżej zera❄️. Taka pogoda może stanowić śmiertelne zagrożenie dla osób, które nie mają odpowiedniego schronienia🏠 Widzisz? Reaguj!☎️ Więcej informacji 👉 https://tiny.pl/cv152 Wielkopolska Policja

Idealne warunki i miejsce do tak bezmyślnej jazdy...

Sylwester jest nadal tylko raz w roku?? Sporo tych środków pirotechnicznych zabezpieczyli policjanci! This is a re-share of a post

Mężczyzna omal nie zamarzł. Po telefonie od mieszkańców policjanci pomogli bezdomnemu.

Ukradł słoik z napiwkami.

This is a re-share of a post

Potrzebna krew dla naszego ciężko rannego kolegi.

❤️💙🩵 cieszymy się, że wróciłaś i jesteś wśród nas…

ZOBACZ KONIECZNIE Policja ostrzega przed oszustami! Oto ich najczęstsze metody

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!