Kryminalny Poznań 11.04.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

👏👏👏 Policjanci z Komisariatu Policji w Mosinie ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o włamanie do magazynu i kradzież z jego wnętrza rowerów oraz auto-zabawek znanych marek o łącznej wartości ponad 120 tys. złotych. Złodzieje usłyszeli zarzuty. Mundurowi odzyskali mienie, a sprawcy trafili na 3-miesiące do aresztu. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Szczegóły sprawy: https://poznan.policja.gov.pl/w21/dzialania-policji/aktualnosci/dzialania-policji-1/252706,Mosina-Ukradli-mienie-o-wartosci-ponad-120-tys-zlotych-Duet-wlamywaczy-w-rekach-.html Wielkopolska Policja #komisariatMosina