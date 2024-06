Kryminalny Poznań 12.06.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

PILNE❗ Policjanci z Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto poszukują 63-letniego Piotra Matysiaka. Mężczyzna 7 czerwca br. ok. godz. 14 mężczyzna wyszedł z mieszkania na os. Orła Białego 77 w Poznaniu. Do chwili obecnej nie powrócił i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Rysopis: wzrost 170 cm, wiek z wyglądu na ok. 60 lat, krótkie siwe włosy, oczy koloru piwnego, brak charakterystycznych cech wyglądu. W dniu zaginięcia ubrany był w krótkie jeansowe spodenki, czerwoną koszulkę w kratę, jasnoniebieskie buty. Wszystkie osoby, które po 7 czerwca br. widziały zaginionego lub mają informację gdzie może on przebywać – prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji Poznań – Nowe Miasto pod całodobowym numerem telefonu: 47-77-123-11 lub 13 lub numerem alarmowym 112.