Kryminalny Poznań 12.10.2023. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

CZAS START‼️‼️‼️ Jak co roku o tej porze ruszamy z akcją pn. „Bezpieczny pierwszoklasista” - to już 22. edycja naszych wspólnych działań 🤝 Pierwsze elementy odblaskowe już trafiły do jednej ze szkół Powiat Poznański, ruszamy w drogę bo inne dzieci również czekają na nasz przyjazd. Do zobaczenia na prelekcjach 👋