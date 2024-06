Kryminalny Poznań 14.06.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

W tej szkole to już niemal tradycja, że dyrektorzy zapraszają absolwentów, którzy mają ciekawe pasje, nietuzinkowe zainteresowania lub wykonują niecodzienny zawód, aby porozmawiać z młodzieżą i przybliżyć im swoją profesję. Takie zaproszenie trafiło również do post. Wirginii Wojtczak, która po uzyskaniu tytułu na Wydziale Biologii UAM Poznań, rozpoczęła pracę w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Poznaniu, a po niespełna dwóch latach wstąpiła do służby w Policji. Dziś jest kandydatem na biegłego z Sekcji Biologii i Genetyki poznańskiego laboratorium. Specjalistyczna wiedza dot. identyfikacji śladów biologicznych, merytoryczne podejście do tematu, prezentacja zabezpieczenia miejsca zdarzenia, były niecodzienną praktyczną lekcją przeprowadzoną przez policjantkę w Szkole Podstawowej w Golnie. Jak sama wspomina. Ten dzień zapamięta na długo, bowiem po 12 latach mogła wrócić w szkolne mury, gdzie rozpoczynała przygodę z edukacją. Historia zatoczyła koło …