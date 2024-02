Kryminalny Poznań 15.02.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Dzisiaj trójka naszych policjantów odebrała wyjątkowe odznaczenia - medale im. Andrzeja Struja. To wyróżnienie wręczane jest za ratowanie innych z narażeniem własnego życia i zdrowia. Wyróżnieni to: St. asp. Magdalena Lisowska z KWP Poznań, która w październiku 2023 w Poznaniu sama zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Sierż. Łukasz Nowicki, który 30 września 2023 w Gnieźnie wyciągnął z płonącego mieszkania niepełnosprawną, poruszającą się na wózku inwalidzkim kobietę. St. post. Adam Filipiak, który 6 listopada 2023 w Środzie Wlkp. wczołgał się wraz z partnerem z patrolu do płonącego mieszkania i wyciągnął nieprzytomną mieszkankę lokalu. Medale naszym policjantom wręczył minister Marcin Kierwiński. Towarzyszył mu insp. Marek Boroń Komendant Główny Policji wraz z insp. Tomaszem Olczykiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu. Ta wyjątkowa uroczystość z udziałem 58 policjantów i policjantek z całego kraju odbyła się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.