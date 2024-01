Kryminalny Poznań 17.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

⚠️ ślisko na drogach Zmienne warunki pogodowe, opady deszczu, śniegu, przymrozki, skoki temperatur powodują, że na drogach jest ślisko. W takich warunkach łatwo jest o wypadek drogowy, dlatego poznańscy policjanci apelują do kierowców o ostrożną jazdę. ⚠️ dzisiaj od rana w wielu rejonach, szczególnie na drogach powiatu poznańskiego temperatura zbliżyła się do 0 stopni Celsjusza, a to oznacza zamarznięte drogi, zwłaszcza po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem 🌧️, które możemy zaobserwować. ⚠️Warunki na drogach miejscami są trudne do jazdy. Od rana policjanci z poznańskiej drogówki interweniowali 32 razy. Na szczęście są to zdarzenia, zakwalifikowane przez nich jako „kolizja drogowa”, co oznacza, że nikt uczestników nie został ranny ⚠️ jeździcie ostrożnie 🚔🚓 Wielkopolska Policja #drogówkaPoznań