Kryminalny Poznań 18.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Zobacz, jak wygląda kronika kryminalna Poznania. Obserwujemy profile na Facebooku, które zajmują się tematyką kryminalną z Poznania i okolic. W naszym artykule znajdziesz nowe informacje związane z kradzieżami, rozbojami czy wypadkami. Sprawdź najnowsze materiały o aktualnych wydarzeniach w mieście.

Śledzimy wydarzenia kryminalne z Poznania i województwa. Wypadki, rozboje, kradzieże, podpalenia... Każdego dnia poznańska policja ma ręce pełne roboty. Zobacz najnowsze informacje o tym, co dzieje się w mieście i bądź na bieżąco.

Wiadomości kryminalne z Poznania

Kolejny raz okazuje się, że alkohol szkodzi ;-)

Można było się zdziwić wyglądając przez okno:)

Do ferii w naszym województwie zostało jeszcze trochę czasu, ale my już teraz spotykamy się z młodzieżą i przypominamy o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku najmłodszych😊 Dziś gościliśmy uczniów Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie. Zwiedzanie sali tradycji Wielkopolskiej Policji, pokaz psów służbowych, następnie udział w specjalnie przygotowanym torze przeszkód pod czujnym okiem Instruktorów z Oddział Prewencji Policji w Poznaniu👮 Następne atrakcje dla dzieci czekały na Lodowisko Chwiałka. Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu przeprowadziło zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Koleżanki z Pogotowia chętnie też odpowiadały na pytania, których nie brakowało😊 Dziękujemy Wam za odwiedziny!😍 Spędzajcie ferie bezpieczenie Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Sierżant Pyrek Fot. mł.asp. Łukasz Kędziora

Sezon narciarski w pełni, więc nigdy za dużo takich spotkań:) Postępowanie w sprawie o wykroczenie zakończone przed sądem wysoką grzywną

Trzeźwość za kierownicą pozwala uniknąć wielu kłopotów. KWP – Policjanci ostrzegają przed spoofingiem!

Oszuści nadal podszywają się pod numer dyżurnego policji‼️ Apelujemy o ostrożność❗️ Uwaga❗️ Sprawcy spoofingu podszywają się pod policyjny numer telefonu. Wczoraj i dzisiaj dyżurni z KWP w Poznaniu odebrali kilka telefonów od mieszkańców z całej Polski, którzy poinformowali, że z numeru pod który dzwonią tj. numeru dyżurnego policji - 47 77 131-11 mieli nieodebrane połączenie lub też połączenie od osoby, która w rozmowie telefonicznej oferowała kredyt na zakup kryptowalut. Okazuje się, że pod policyjny numer telefonu podszywają się oszuści, którzy chcą wyłudzić pieniądze. Żadna z osób, które skontaktowały się ze stanowiskiem kierowania KWP w Poznaniu nie dała się oszukać, jednak nie wykluczamy, że przestępcy w najbliższym czasie będą wykorzystywać policyjny numer telefonu, aby nakłonić swoich rozmówców do przekazania loginów i haseł do bankowości elektronicznej. Sprawą już zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na czym polega przestępstwo spoofingu? Więcej informacji tutaj👇

♥️💙 brawa dla wszystkich osób, które pomogły uratować człowieka 👊👏

Żadna wiadomość nie będzie lepsza od tej, kiedy dowiadujesz się, że ludzkie życie zostało uratowane♥️ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu B R A W O!! To kolejny przykład, ze służby w naszym województwie działają na WYSOKIM poziomie🚑🚓

Nadeszły mroźne dni, w których temperatura sięga poniżej zera, a opady śniegu czy marznącego deszczu to nieodłączny element codzienności. ❄️🌨🌧💨 Surowe warunki atmosferyczne stawiają wyzwanie nie tylko przed kierowcami, ale także pieszymi. Poprzez szereg świadomych i odpowiedzialnych działań możemy wspólnie zapewnić bezpieczeństwo na drodze podczas zimy. Wielkopolska Policja Mariusz Szczepaniak -rehabilitacja, koszty leczenia

