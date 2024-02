Kryminalny Poznań 19.02.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Dzięki pracy operacyjnej policjantów z KP Jeżyce oraz dzielnicowemu z KP Międzychód sprawca rozboju z czerwca ubiegłego roku został zatrzymany. Groził ekspedientce przedmiotem wyglądem przypominającym broń, a teraz trafił do aresztu. Sprawa ma swój początek 19 czerwca 2023 r. Tego dnia mężczyzna wszedł do sklepu przy ul. Pilotów w Poznaniu, wyjął wcześniej ukryty przedmiot wyglądem przypominający broń i celując z bliskiej odległości do wystraszonej ekspedientki, zażądał wydania butelki wódki oraz pieniędzy z kasy. Całą sytuację nagrały kamery monitoringu. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Jeżyce zajęli się sprawą. Na miejscu przestępstwa funkcjonariusze wykonali szereg czynności zmierzających do ustalenia sprawcy. Informacje zebrane przez policjantów pozwoliły wytypować podejrzanego. Okazało się, że nie zamieszkuje pod ostatnim adresem zameldowania, udało się jednak potwierdzić jego tożsamość. Wszczęto poszukiwania. Wizerunek mężczyzny ukazał się na policyjnych stronach internetowych, został również udostępniony przez media. Jak się okazało mężczyzna ukrywał się w Hamburgu, jednak kilka dni temu przyjechał do Międzychodu, gdzie 14 lutego został rozpoznany przez dzielnicowego z tamtejszej komendy. Po wylegitymowaniu okazało się, że jest to poszukiwany przez policjantów sprawca rozboju. Zatrzymany odpowie przed sądem za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Prawo przewiduje za ten czyn do 12 lat pozbawienia wolności. Aktualnie przebywa w areszcie, gdzie będzie czekał na dalsze decyzje w jego sprawie. Małgorzata Meloch