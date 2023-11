Kryminalny Poznań 19.11.2023. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Przemoc niszczy dzieciństwo. Co zrobisz, kiedy się dowiesz? Miasto Poznań włącza się w ogólnopolską kampanię „REAGUJ na przemoc wobec dzieci”. Celem kampanii jest zachęcenie dorosłych do podejmowania działań w sytuacjach, gdy podejrzewają oni, że dziecko doświadcza przemocy. Inicjatorem kampanii jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, lokalnym ambasadorem inicjatywy jest Fundacja „Dziecko w Centrum”. Zapraszamy do obejrzenia miniserialu "Nieobojętni", który opowiada o tym jak ważne jest, by nie pozostawiać dzieci samych w obliczu przemocy.