Kryminalny Poznań 20.02.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Protest Rolników 🚜🚜🚜 INFORMACJE❗❗❗ ⚠️Pojazdy z protestującymi zmierzają już kolumnami w kierunku miejsc zgromadzeń❗️🚜 ⚠️Największa liczba pojazdów ( około 450 ciągników i 170 samochodów myśliwych ) przemieszcza się od Trzebawia do Węzła autostradowego Komorniki. Węzeł jest zamknięty w całości. Autostrada pozostaje przejezdna. 📍W tym miejscu policjanci kierują ruchem na ul. Głogowskiej od strony Poznania na objazdy na wysokości ul. Ostatniej (Szachty) 📍Od strony Stęszewa kierujemy na objazdy w Komornikach. Kierowco: ✅️skorzystaj z objazdów, ✅️zachowaj szczególną ostrożność, ✅️stosuj się do poleceń wydawanych przez policjantów, którzy w tym dniu dbać będą o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego Obserwujcie nas, będziemy informować Was na bieżąco!