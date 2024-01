Kryminalny Poznań 21.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Witajcie Kochani🤗 Miło nam poinformować, że Wielkopolska Policja gra z WOŚP♥️ I tak oto zapraszamy Was do wzięcia udziału w bardzo ciekawej licytacji🥰 Wielokrotnie pokazujemy Wam pracę naszych policjantów z Ogniwa Konnego🐎 Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Zwycięzca licytacji będzie mógł z bliska zobaczyć ich pracę, wziąć udział w przygotowaniu koni do codziennej służby, porozmawiać z policyjnymi jeźdźcami, którzy chętnie odpowiedzą na Wasze pytania. Dodatkowo wszystko będzie uwiecznione na pamiątkowych zdjęciach, które na pewno będą wspaniałą pamiątką📸 Zapraszamy🤗 Pamiętacie, gramy dla potrzebujących, gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy♥️ Już niebawem kolejne, bardzo ciekawe aukcje♥️🙂 Siema! https://allegro.pl/oferta/dzien-w-siedzibie-ogniwa-konnego-policji-15070127125