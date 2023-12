Kryminalny Poznań 21.12.2023. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Ta historia poruszyła wiele serc… 🥹 Dzielnicowy ze Starego Miasta znał tę rodzinę. Wiedział, że zmagają się z wieloma problemami, w tym brakami w zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Prawda jest taka, że mężczyzna samotnie wychowuje czwórkę dzieci. Kasia, najmłodsza dziewczynka jest poważnie chora 😔 Policjant postanowił opowiedzieć tę historię kolegom z pracy. Oni przekazali ją kolejnym mundurowym z komisariatu i… tak powstaje dobro 🩵💙 Ich historia poruszyła serca również lokalnych przedsiębiorców i ludzi dobrej woli, którzy nie zostawili swoich sąsiadów w potrzebie. Wczoraj policjanci ze Starego Miasta odwiedzili rodzinę i przekazali im wszystkie prezenty życząc Wesołych Świat! 🎅🌲 Ich radość była ogromna 🥰 👮‍♂️ Otrzymali jedzenie, środki higieniczne, płytę grzewczą, tablet, vouchery do zoo, kina, fryzjera, a także wiele innych na podstawowe zakupy do lokalnych drogerii i marketów. Nie mamy wątpliwości, że w Święta dzieją się cuda…🌲❄️ Dziękujemy za przyłączenie się do akcji: Zoo Poznań Official Site Multikino Poznań 51 Stary Browar Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu #LeoTrans #SuperPharmStaryBrowar Łukasz Buhl HAIR STUDIO Wielkopolska Policja #PolicjaPoznańStareMiasto