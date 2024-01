Kryminalny Poznań 22.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Zafunduj swojemu dziecku dzień pełen wrażeń! Policjanci @Oddział Prewencji Policji w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w licytacji aukcji "dzień z policjantami Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu". To bez wątpienia nie lada gratka dla najmłodszych entuzjastów policyjnego fachu. Kim jest "Król Tajfun"? Jaka wygląda historia Wielkopolskiej Policji? Czym się zajmują na co dzień policjanci oraz jakiego sprzętu używają? Na te i inne pytania, których na pewno nie zabraknie odpowiedzą policjanci OPP. Zachęcamy do udziału w licytacji: