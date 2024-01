Kryminalny Poznań 25.01.2024. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Kolejne aukcje Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Zapraszamy do licytacji w której do wygrania jest lekcja profilaktyki dla całej klasy z dowolnej szkoły na terenie na terenie Wielkopolski☺️– wygrana w tej aukcji to lekcja bezpieczeństwa poprzez zabawę, ciekawa pogadanka dla całej klasy lub grupy przedszkolnej! https://allegro.pl/oferta/lekcja-profilaktyki-dla-calej-klasy-z-dowolnej-szkoly-na-terenie-wlkp-15070194167